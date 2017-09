Une première visite au Québec pour le Chœur de la chapelle Sixtine

Chorale attitrée du pape, le mythique Chœur de la chapelle Sixtine, qui existe depuis 1471 et qui se produit principalement au Vatican, s’arrête pour la première fois au Québec.

Le Chœur de 50 chanteurs enfants et adultes, qui participe aux messes du pape, à la Basilique Saint-Pierre et qui se produit quelques fois par année dans la chapelle Sixtine, est en vedette ce soir à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Un événement présenté à guichets fermés où l’ensemble vocal interprétera des pièces du disque Cantate Domino.

Ce concert s’inscrit dans une tournée nord-américaine qui s’est arrêtée à New York, Washington D.C., Detroit et Toronto. Il s’agissait d’un retour aux États-Unis après 30 années d’absence et d’une toute première visite au Canada.

« On reçoit beaucoup d’invitations, mais nos nombreuses occupations à Rome nous empêchent de faire de longues tournées. On le fait lorsque nos disponibilités le permettent », a indiqué Mgr Marcos Pavan, maître de musique des enfants du Chœur de la chapelle Sixtine, hier, quelques heures après leur arrivée dans la Vieille Capitale. Le Chœur a chanté, entre autres, en Russie, au Japon, en Chine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Corée du Sud en juillet dernier.

Un privilège

On retrouve 20 chanteurs adultes et 30 chanteurs enfants âgés de huit à 13 ans. Des jeunes qui sont sélectionnés à la suite d’auditions qui se déroulent dans les écoles de Rome. Ceux qui sont choisis reçoivent une bourse pour faire leurs études gratuitement au Vatican.

Stefano Guadagnini, qui a 30 ans, s’est joint au Chœur de la chapelle Sixtine en septembre 2016. Le contre-ténor a été découvert par le chef Massimo Palombella, lors d’un concert en solo.

« Il m’a ensuite téléphoné pour me dire qu’il avait aimé ce qu’il avait entendu. Il était à la recherche d’une voix comme la mienne. C’était, pour moi, la réalisation d’un rêve », a-t-il indiqué, précisant qu’il souhaitait poursuivre une longue carrière avec cette chorale qui lancera, bientôt, un troisième album sous la prestigieuse étiquette Deutsche Grammophon.

« Je voyage et je découvre des endroits fantastiques tout en faisant ce que j’aime, soit chanter de la musique sacrée. C’est un privilège de faire partie de ce chœur. J’ai encore beaucoup à apprendre, et le meilleur est à venir », a ajouté celui qui, ce soir, effectuera un solo durant la pièce Miserere de Gregorio Allegri.