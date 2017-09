Voici à quoi ressemble l’intérieur de la Tesla Model 3

Tesla ne fait jamais les choses comme les autres. Et ça ne changera visiblement pas avec la nouvelle Model 3.

Les premiers exemplaires du véhicule électrique le plus abordable jamais construit par Tesla ont commencé à être livrés aux États-Unis, et un acheteur du Texas a publié une vidéo où l’on peut comprendre comment fonctionnent les commandes de cette voiture futuriste.

C’est simple, à peu près tout passe par un gigantesque écran tactile de 15 pouces situé au centre de la console. Miroirs électriques, ventilation, sièges chauffants, tout passe par l’écran. Même le réglage des essuie-glaces!

C’est franchement impressionnant, mais d’un point de vue pratique, on peut se poser de sérieuses questions. Est-ce que ce sera facile à contrôler avec des gants par un beau matin du mois de janvier à -25 degrés? Et le jour où l’écran cessera de fonctionner, c’est la voiture au complet qui pourrait devenir inutilisable...

Au cours de la vidéo (en anglais), on comprend aussi que la Model 3 livrée à l’acheteur ne peut pas jouer une bande de radio FM ni lire la musique avec une connexion Bluetooth. On explique toutefois que ces lacunes sont temporaires et que Tesla réglera la situation par une mise à jour automatique prochainement.

Une voiture très attendue

Dévoilée il y a déjà plus d’un an et demi, la Tesla Model 3 apportait une petite révolution dans l’industrie avec son autonomie frisant les 350 kilomètres et son prix de départ sous la barre des 35 000$ US.

Depuis, Chevrolet est arrivé sur le marché avec la Bolt, un véhicule électrique aux spécifications et au prix similaires. Reste que la Model 3 est un véhicule très attendu au pays.

Soyons patients, les premiers exemplaires finiront par arriver au Québec!