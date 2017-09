GARNEAU, Aline



Le 6 septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Aline Garneau, fille de feu Alphonse et Géraldine Garneau. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs feu Gérard (Jeanne), feu René (feu Pierrette), feu Lucien (feu Bérangère), feu Roland (feu Madeleine), feu Raymond (feu Colette), Yolande (André), Pauline (feu Jean-Marie), Claude (Marthe) et Paul-Henri (Hélène); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléancesdès 13h.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des centres d'hébergement du Vieux-Longueuil (Manoir Trinité).