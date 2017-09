THIVIERGE, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 septembre 2017, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Sylvie Thivierge, épouse de M. Dominique Morasse. Elle était la fille de Mme Madeleine Provost et de feu M. Réal Thivierge. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 30 septembre 2017 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux: Dominique, aes enfants: Maïka et Marie-Pier; ses petits-enfants: Maxime et Éloïse. Les enfants de son époux, Dominique: Jean-François Morasse et Valérie Morasse (Pascal Thériault) ainsi que leur fils Antony Thériault; ses frères et sœurs: Gaétan (Gaétane Maheux), Lise (Alain Dion), Mona (Donald Maheux), Manon (Claude Lambert) et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs: Damien (Pauline Vézina), Maxim (Luc Cadoret), Diane et Gaétane (Serge Genest). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes et amis(es). Dons suggérés : À la fondation québécoise du Cancer : https://fqc.qc.ca La direction des funérailles est confiée à