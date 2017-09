CORRIVEAU, Daniel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Daniel Corriveau, fils de feu madame Jacqueline Filiault et de feu monsieur Gérard Corriveau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le dimanche 1 octobre de 19h à 22h et lundi, jour des funérailles de 9h30 à 10h45 au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Monsieur Corriveau laisse dans le deuil sa sœur Lucie (Jacques Tremblay); son frère Mario (Denise Laberge); ses neveux et nièces: Véronique et Rachel Tremblay, Stéphane, Liliane, Kathy et Isabelle Corriveau; ses oncles, tantes, petits neveux, petites nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu monsieur Renald Corriveau. Remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement envers leur frère ainsi que ses amis qui l'ont accompagné dans ses derniers moments. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca