PLOURDE, Suzanne Gravel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 septembre 2017, à l'âge de 90 ans 4 mois, est décédée dame Suzanne Gravel, épouse de feu monsieur Oscar Plourde. Née à Château-Richer, le 19 mai 1927, elle était la fille de feu dame Marie Létourneau et de feu monsieur Georges Gravel. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière La Souvenance à une date ultérieure. Madame Plourde laisse dans le deuil ses enfants: Renald (Lisette Blouin), Jean (Lise Grenier), Dominique (Lambert Malenfant); ses petits-enfants: Martin (Lydia Asselin), Rémy, Lunia (Éric Gaudreau), Sophie (Michel Fortin), Annie (Simon Lemelin), Cindy (Jonathan Boudreault), Vicky (Olivier Sirois); ses arrière-petits-enfants: Christophe, Thomas, Mathilde, Clara, Frédérick, Alicia, Marie-Lou, Zack, Gloria, Leann, Raphaëlle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jacqueline (feu Jean-Baptiste Rousseau), Louisette (feu Antonin Beaudoin), Jacques (Irène Boutet), Noël (Lise Lévesque), Pierrette (feu Jean-Marc Bernier), Yvon, Claudette Giroux (feu Guy); tous les membres de la famille Plourde ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Suzanne était également la mère de Ginette et la sœur de : Roland (Cécile Poirier), Jeanne D'Arc (Adrien Caron), Monique (Roland Poulin), Rosaire, Mariette (Robert Gosselin), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de