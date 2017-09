Après avoir critiqué le concept de rues conviviales du maire Labeaume, Jean-François Gosselin compte désormais s’en inspirer. Il vise l’objectif «zéro accident» dans les zones résidentielles et propose, notamment, la plantation d’arbres.



«Vous serez surpris d’apprendre qu’on propose la plantation de végétaux et d’arbres dans les rues résidentielles pour faire un couvert. Ça permet aux gens de ralentir. Donc, À Québec 21, on est pour les arbres dans les rues !», a lâché en point de presse le candidat Alexandre Pettigrew, accompagné de son chef en fin de journée vendredi.



Le clin d’œil référait à la célèbre déclaration de Jean-François Gosselin qui avait affirmé, en avril dernier, qu’il était «pour les arbres, mais pas au détriment du stationnement». Le parti a joué la carte de l'auto-dérision pour tenter de se défaire de l'étiquette anti-arbres.



M. Pettigrew, candidat dans Saint-Louis-Sillery, a exposé la vision de son parti et proposé de nombreuses mesures visant à accroître la sécurité routière. Plusieurs d’entre elles, comme l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de pistes cyclables ou la plantation d’arbres sont mises de l’avant dans l’approche «complete streets» ou «rues conviviales».



En conférence de presse, le terme «rues conviviales» n’a toutefois pas été utilisé, contrairement à l’expression anglaise, traduite librement comme «rue complète». Québec 21 dit plutôt s’inspirer des suggestions du conseiller sortant de Sillery, Paul Shoiry, en la matière puis de celles du conseil de quartier de Sillery.



Dos d’âne et rues moins larges



Le parti a évoqué l’installation de dos d’âne, une harmonisation de la signalisation et la «réduction de la largeur des rues» pour diminuer la vitesse.



On souhaite aussi améliorer la priorité aux piétons aux feux de circulation, créer une zone réservée aux vélos aux intersections et réduire la circulation de transit dans les quartiers résidentiels. Enfin, Québec 21 veut faire de la Ville de Québec une ville test pour le concept d’usagers vulnérables en participant au projet de la SAAQ.



La conférence de presse avait lieu sur la rue William-Stuart, une rue parallèle au chemin Saint-Louis à Sainte-Foy. Plusieurs citoyens, qui réclament un environnement plus sécuritaire pour leurs enfants, se sont joints à messieurs Gosselin et Pettigrew pour l’occasion.