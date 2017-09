Blackburn veut créer Saguenay-Médic

Le candidat indépendant à la mairie Jean-Pierre Blackburn désire puiser dans le budget de Promotion Saguenay pour permettre à Jonquière-Médic de fournir son service à Chicoutimi et La Baie.

Cet argent serait utilisé pour acheter du matériel, comme des automobiles, des téléphones et des ordinateurs, pour que des médecins généralistes puissent offrir des consultations directement chez les patients.

« C’est possible à Jonquière, ce pourrait être possible à Chicoutimi et à La Baie », mentionne M. Blackburn, qui estime qu’il faudrait de dix à douze médecins par arrondissement pour que le service fonctionne bien.