Cathy Giancaspro et ses heureux souvenirs des Mondiaux de 1985

Les championnats du monde de gymnastique artistique s’amorceront lundi au Stade olympique et la Montréalaise Cathy Giancaspro ressassera de bons souvenirs en assistant aux compétitions, dans son rôle d’ambassadrice de l’événement.

«Je garde de merveilleux souvenirs de cette expérience, raconte Giancaspro, 32 ans plus tard. Je n’avais que 14 ans (et 11 mois) à ces championnats du monde et j’étais trop jeune pour réaliser toute l’attention dont je faisais l’objet.

«Je me souviens que la foule était bruyante et qu’un grand nombre de spectateurs étaient venus m’encourager, ajoute-t-elle. Les membres de ma famille et mes amis étaient nombreux dans les gradins. Il y avait une section complète de gens que je connaissais. C’était beaucoup de pression, pour la jeune fille que j’étais alors.

«J’étais si fière de concourir à la maison, poursuit Giancaspro. C’était la réalisation d’un rêve de pouvoir rivaliser avec l’élite mondiale dans ma ville natale. Je me sentais à l’aise lors la compétition et j’avais obtenu de bons résultats avec une 28e position au classement général, malgré la pression que j’avais sur les épaules.

«Je ne pouvais m’empêcher de jeter un coup d’œil vers les membres de ma famille et la dernière chose que je voulais était d’effectuer une chute à la poutre. C’était très intense et si spécial à la fois. Je me rappellerai tout ça en assistant aux compétitions la semaine prochaine. J’aurai l’impression de revivre les émotions ressenties en 1985.»

Est-ce l’impact des performances de Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal qui t’avait incitée à pratiquer le sport de la gymnastique ?

« Non. Je ne me souviens pas d’avoir été témoin de ses exploits à la télévision, car je n’avais que cinq ans à l’été 1976. Je suis la septième d’une famille de huit enfants et c’est en cherchant à imiter ma sœur Giovanna, qui aimait bien faire la roue latérale au domicile familial dans le quartier Ahuntsic, que j’ai eu la piqûre pour la gymnastique. Giovanna était surprise de constater ma capacité à donner à mon corps la forme d’un bretzel. Elle m’a alors conduite au club local Gymnix et j’ai été sélectionnée pour faire partie de l’équipe. Les candidates étaient pourtant très nombreuses en raison de l’immense vague de popularité soulevée par les exploits de Nadia Comaneci. Je me souviens que chaque candidate recevait un numéro avant de défiler devant les entraîneurs, et parmi toutes les gymnastes qui furent alors choisies j’ai été la seule à avoir participé aux Jeux olympiques. »

Tu es devenue, en 1998, à Séoul, la première gymnaste québécoise à prendre part aux Jeux olympiques. Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience ?

« Jamais je n’oublierai ma participation aux cérémonies d’ouverture. C’était électrisant. Je saluais la foule en entrant dans l’immense stade et je suis devenue folle de joie lorsque j’ai réussi à apercevoir les membres de ma famille dans les gradins. J’avais oublié de leur demander auparavant dans quelle section ils avaient obtenu des billets ! Sur le plan de la compétition, j’aurais aimé obtenir de meilleurs résultats. En équipe, le Canada s’était classé au 11e rang. Bien sûr, je me souviens du scandale causé par la disqualification de Ben Johnson, qui s’était fait retirer sa médaille d’or après avoir échoué un test antidopage. Il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque et nous, les athlètes canadiens cantonnés au village, n’étions pas au courant de ce qui se passait. Cela avait été toute une histoire. »

Tu as commencé ta carrière d’athlète sur la scène internationale à un jeune âge, soit 13 ans, et tu as pris ta retraite à 18 ans, soit après ta participation aux Jeux olympiques de Séoul. La gymnastique t’a servi à quoi, sur le plan personnel ?

« J’ai appris ce qu’est la discipline et j’ai aussi appris à aller jusqu’au bout lorsque je m’attaque à un défi, peu importe lequel. Il faut faire tellement de sacrifices pour percer sur la scène internationale. Je n’ai pas eu une adolescence dite “normale”. Mes seules amies étaient des coéquipières. J’allais à l’école, je m’entraînais fort et je participais à des compétitions un peu partout. J’étais comme un robot. Tout était programmé. Il n’y avait pas de programme sports-études à l’époque pour nous permettre de mieux gérer notre temps. Heureusement que mes parents étaient là. Je leur dois tout. J’ai eu une belle carrière, mais je crois que j’aurais pu exploiter davantage mon talent. »

Est-il vrai que ta mère Maria a conçu plus de 400 maillots pour toi ?

« Oui. C’était une excellente couturière. Malheureusement, nous n’avions pas autant de paillettes sur nos maillots à l’époque. Les maillots sont si jolis aujourd’hui. En plus d’élever huit enfants, ma mère trouvait le temps de seconder mon père dans son boulot dans le monde de la construction et de l’immobilier. Elle venait me reconduire chaque jour au Centre Claude-Robillard. Elle a fait beaucoup de sacrifices ma chère maman qui est toujours avec nous. »

À quel point la gymnastique a-t-elle évolué depuis 1985 ?

« Tout évolue. C’est la même chose dans chaque sport. La gymnastique a tellement changé depuis 1985. Le système de pointage est très différent. Les athlètes sont obligés d’effectuer des mouvements de plus en plus complexes pour demeurer au sommet. Je m’ennuie quand même un peu du fameux score de 10. L’équipement a également beaucoup changé. Le saut est un tout nouvel appareil. Les barres asymétriques sont plus distancées et plus minces. Je me souviens que je ne pouvais pas envelopper complètement la barre de ma main à l’époque ».

Es-tu restée en contact avec le club Gymnix ?

« Je participe chaque année à la remise des médailles aux meilleures gymnastes du club et il y a un trophée qui porte mon nom et qui est remis à la meilleure gymnaste dans les exercices au sol. C’était une grosse histoire, dans les années 1980, de voir une représentante du club Gymnix prendre part aux Jeux olympiques. Je suis fière d’avoir ouvert la voie pour d’autres athlètes du club. »

As-tu déjà songé à travailler comme entraîneuse dans un club de gymnastique ?

« Non, parce que ça exige trop de temps. C’est un job à temps plein. Je tenais à mener une vie normale une fois ma carrière terminée. Je préfère m’impliquer comme entraîneuse privée, aidant les gens à s’exercer de la bonne façon dans le but d’améliorer leur condition physique. Je suis, dit-on, une “coach” très exigeante, étant passionnée par mon boulot. Ça doit être pour cette raison que mon mari préfère s’entraîner dans un gymnase autre que celui qu’on a à la maison afin que je ne sois pas à ses côtés pour le surveiller (rires) ! »

Cathy Giancaspro Photo d'archives