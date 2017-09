Chantier dans le secteur Duberger: les citoyens qui vivent «l'enfer» ont été déménagés

Les citoyens du secteur Duberger qui vivent «l’enfer» depuis le mois de juillet, alors qu’une imposante grue est à l’œuvre jour et nuit dans leur cour arrière, ont finalement été déménagés, jeudi soir.

À la suite des nombreux appels du Journal à la Ville pour obtenir des détails sur la teneur et l’échéancier des travaux, les deux familles ont été rencontrées par un représentant de la Ville, jeudi soir.

Après plusieurs demandes, la famille de Sylvain Duclos a finalement été déménagée. «Ils sont venus entendre nos demandes et hier soir [jeudi soir], nous avons dormi à l’hôtel hier [jeudi] et nous y serons pour la fin de semaine», mentionne Sylvain Duclos, visiblement soulagé. Dès lundi, sa famille et lui déménageront dans un condo, aux frais de la ville, pour une durée de deux mois.



De leur côté, les voisins ont plutôt préféré attendre, puisque la fin des travaux pourrait être avant le mois de décembre, selon ce que le représentant de la Ville leur a indiqué hier. «Si ça nous avait été proposé depuis le début, peut-être, mais il est un peu trop tard», mentionne Geneviève Fortier, qui souhaite maintenant être dédommagée par la Ville.



Le maire compréhensif

Au lendemain de la publication du reportage par Le Journal, le maire Labeaume a fait preuve d’empathie pour les familles touchées. «Ce n’est pas drôle à vivre, j’ai lu ça ce matin, on en a discuté, c’est plate, mais que veux-tu, il faut que ça se fasse. On prend le maximum de moyens, mais je les comprends très bien», a-t-il mentionné.



Des rideaux antibruit

Le vice-président du comité exécutif de la Ville, Jonathan Julien, s’est quant à lui dit «désolé» pour les citoyens. «Ils ont été relocalisés, pas aux frais des citoyens, mais aux frais de la Ville et de l’entrepreneur, le cas échéant», a indiqué le bras droit du maire Labeaume, précisant par ailleurs que l’entrepreneur CAF «va probablement installer des rideaux antibruit à l’intérieur des fenêtres pour diminuer les inconvénients».



Selon l’échéancier de l’administration municipale, les travaux de forage devraient prendre fin le 30 octobre, mais selon le représentant de la ville qui s’est rendu chez les citoyens touchés jeudi soir, ceux-ci pourraient s’étirer jusqu’à la mi-novembre.

Selon M. Julien, les travaux ont accusé un retard en raison d’un tunnelier, resté coincé aux douanes américaines pendant près d’un mois, en août dernier.