Coupe des Présidents: les Américains augmentent leur avance

La formation américaine a augmenté son avance à 8-2 face à l’équipe internationale, vendredi, au terme de la deuxième journée d’activité de la 12e édition de la Coupe des Présidents qui est présentée au Club de golf Liberty National, au New Jersey.

Après la première journée, les Américains détenaient une avance de 3,5-1,5, mais ils ont été en mesure de remporter quatre de leurs cinq confrontations, vendredi.

Le duo composé de Charley Hoffman et Kevin Chappell a dominé Anirban Lahiri et Charl Schwartzel en remportant leur duel 6 et 5.

«Hier, la journée a été difficile. Kevin et moi avions envie de jouer. Ce n’est pas plaisant de devoir regarder les autres, a admis Charley Hoffman dans une entrevue publiée sur le site web officiel de la PGA. Nous sommes tous capables de contribuer, mais nous comprenons ce que Strick tentait de faire. Il a un plan de match et notre mission est de remporter la coupe. Kevin et moi comprenons, mais ça nous a donné une bonne motivation en vue de la ronde d’aujourd’hui.»

Justin Thomas et Rickie Fowler ont vaincu Branden Grace et Louis Oosthuizen 3 et 2, tandis que Kevin Kisner et Phil Mickelson ont eu le dessus par un coup sur Marc Leishman et Jason Day. Finalement, Brooks Koepka et Dustin Johnson ont vaincu Jhonattan Vegas et Adam Scott 3 et 2.

Le Canadien Adam Hadwin et son partenaire Hideki Matsuyama ont pour leur part soutiré un verdict nul à Patrick Reed et Jordan Spieth.

«Nous étions en avance face à deux excellents joueurs, deux des meilleurs au monde, a expliqué Hadwin. Nous avons réussi quelques coups roulés quand nous en avions besoin. Ils ont toutefois repris le momentum vers la fin. Nous avons tout de même été chanceux que Jordan rate deux roulés de moins de 20 pieds. Habituellement, il ne fait pas ça.»