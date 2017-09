Présenté par

Si vous pensez que seuls les amateurs de musique country et de danse en ligne peuvent s’amuser lors des soirées C’est country du Casino de Montréal, vous vous trompez royalement.

Pour valider que cette affirmation tienne la route, on a demandé à Shan, notre collaboratrice bobo végane un tantinet snobinarde du Plateau, de s'y rendre.

Elle ne connaissait rien à l'univers western et nous jurait qu’elle ne s’amuserait pas une seconde. Mais on dirait bien que les cocktails au whisky, les cowboys en petite tenue et les danseuses burlesques l’ont transformée en véritable cowgirl.

YEEEE-HAW!!

Constatez sa métamorphose dans cette capsule.

Les soirées se tiennent du jeudi au samedi jusqu’à 21 octobre. Pour en savoir plus, consultez le site web du Casino de Montréal.

P.-S. Est-ce le meilleur ou le pire titre d’article de tous les temps ?!?!?! On laisse à l'histoire d'en juger.