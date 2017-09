Je suis convaincu que vous aurez, vous aussi, un grand plaisir ­gourmand à refaire chez vous, cette savoureuse recette.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi. Photo Pierre-Paul Poulin Un très vieux mélangeur à main que ma maman m’a donné. Lorsque j’étais petite, elle faisait des tonnes de gâteaux et de biscuits et il était toujours utilisé. Je me revois lécher les fouets recouverts de pâte, de crème... Aujourd’hui, il fonctionne encore très bien et je m’en sers aussi tout le temps. D’ailleurs, la recette que je présente aujourd’hui sera faite en grande partie avec ce bel objet vintage.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Ma machine à café. C’est bien ­important pour me réveiller le matin (rire). Sinon, j’aime les beaux objets en cuisine. Je n’en ai pas beaucoup, mais, par exemple, mes moulins à poivre et sel sont jolis et pratiques.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ? Photo Fotolia J’ai une bien jolie table de salle à manger qui ne sert presque jamais, car chaque fois que je reçois mes invités, ils se mettent au comptoir et n’en bougent plus. C’est devenu un running gag. Bref, dans ces conditions, je mets plein de petites choses à grignoter. Il faut dire que mon amoureux est un bon cuisinier, alors, j’ai toujours de l’aide et l’on se complète bien. Il faut qu’il y ait du champagne, sinon, ce n’est pas vraiment une fête. Aussi, du bon vin. Sûrement du tartare, car j’ai mes habitudes, des fromages, un gros bol de moules marinières, des frites maison, de la mayonnaise maison, de la musique douce en sourdine pour bien s’entendre parler et rire, des chandelles... Ah oui, ­j’oubliais... Du crabe des neiges en saison et du homard cuit adéquatement, pas dur comme du caoutchouc. (rire)

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

Généralement, je ne vais pas faire une première recette pour des invités, alors que pourtant, en temps normal, j’aime bien improviser en cuisine. Je suis même une experte en vidage de frigo et de « touski »... Non, blague à part, je reçois mes amis avec mes plats ­chouchous que je maîtrise bien.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fière.

Puisque je suis la reine des tartares, je me le fais toujours demander par mes amis. Sinon, un bon gravlax. Tu sais, je suis d’origine suédoise, alors, les ­poissons marinés, séchés, fumés, c’est dans mes gènes ! (rire)

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Oui, pour avoir fait un jour du poisson au lait de coco cuit à la mijoteuse pendant plusieurs heures et qu’il n’était toujours pas cuit alors que les invités arrivaient à la maison... Bref, il n’a jamais cuit ce poisson-là. Un fiasco total !

Meilleure expérience culinaire à vie ? Photo courtoisie Le restaurant Nomad à Stockholm, pour leur traditionnel plat de ­boulettes ! Ça goûte le ciel ! Un pur ­bijou que ce tout petit resto qui sert des plats traditionnels suédois, sans chichi, sans flafla, mais avec une ­authenticité et une qualité incroyables. C’est presque émouvant.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ? Photo Pierre-Paul Poulin Ça sentait tellement bon les gâteaux et les biscuits. En fait, ma mère cuisinait tout le temps. C’est avec elle que j’ai appris à faire le gâteau que je te présente aujourd’hui. J’aime l’idée de la transmission familiale.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Faire la route des vins à Bordeaux. Aller de château en château. Dans les vignobles, mais aussi pour voir les techniques de préparation du vin. Je rêve même de fouler le raisin avec mes pieds, comme dans le passé. Bref, ­m’imprégner de ce beau métier de vigneron(ne)... Difficile tout de même.

Livre de recettes préféré ?

Oh là là ! Je vais te dire un secret. Ma grand-mère avait fait son livre de recettes et ma cousine a retrouvé l’ouvrage et recopié chacune des recettes qui nous étaient consacrées. Chacun de la famille avait sa recette préférée que ma grand-mère avait créée pour nous. C’est tellement beau lorsqu’on y pense.

Fromage préféré ?

J’adore les fromages à pâte ferme. Le comté, Alfred le fermier, Le Calumet, le gouda, le parmesan, le cheddar vieilli, la tomme de Savoie... J’adore le fromage, il y en a toujours à la maison !

Son carnet d’adresses