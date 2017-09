Daniel Gélinas tire officiellement sa révérence du Festival d'été de Québec

Daniel Gélinas passe officiellement le flambeau. Il a quitté ses fonctions de directeur général du Festival d’été de Québec vendredi, après 15 ans de loyaux services. C’est le directeur général adjoint, Claude Doré, qui assurera ses fonctions par intérim, en attendant le choix d’un successeur.



Deux mois après avoir annoncé son départ, une fois la 50e édition du FEQ terminée, Daniel Gélinas a fait savoir par communiqué qu’il quittait définitivement son poste vendredi. En cette dernière journée, il n’a peut-être pas accordé d’entrevue, mais il a adressé une longue et touchante lettre à la population.



«Je n’oublierai jamais ces dizaines de milliers de festivaliers, visages épanouis, heureux, fiers de faire partie d’un de ces moments magiques au cours duquel l’artiste entre en symbiose avec son public. J’ai investi tout ce temps, cette énergie et mon savoir-faire dans un seul but: voir une population vibrer totalement au rythme d’un festival unique au monde», a-t-il écrit.



«Je garderai des milliers de souvenirs impérissables de cette aventure professionnelle, ajoute-t-il. Il est impossible de les énumérer tous vous en conviendrez, mais celui qui restera gravé à jamais est celui des gens de Québec. Vous formez un public fier, présent et incroyable, je vous aime!»

Réputation internationale



Au fil des ans, Daniel Gélinas a été un acteur important pour le redressement et la croissance du festival. Aujourd’hui, par sa réputation impeccable à l'échelle internationale, les plus grandes stars de la planète font un arrêt sur les Plaines, comme les Rolling Stones ou Metallica.



Daniel Gélinas aurait récemment pris une «nouvelle trajectoire» professionnelle pour laquelle il garde encore le mystère.



Pour sa part, Claude Doré est un pilier du FEQ depuis de nombreuses années. Il avait assuré l’intérim de la direction générale en 2008, alors que Daniel Gélinas s’occupait des fêtes du 400e anniversaire de Québec.



La 51e édition du Festival d’été aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.

Voici la lettre intégrale