Début d’un voyage au long cours

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera de casser la glace et d’inscrire une première victoire sur la route, samedi soir, alors qu’il rendra visite aux Voltigeurs de Drummondville sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne.

Détenteurs d’un bilan d’un gain et un revers depuis le début du calendrier, les membres de l’équipage s’attaquent à une première mission de taille alors qu’ils disputeront cinq parties en huit jours à l’étranger.

Après les Voltigeurs, le Drakkar rendra visite au Phœnix de Sherbrooke, dimanche, avant de prendre la direction de l’Abitibi, quelques jours plus tard, pour une série de trois parties en trois soirs dans l’ouest de la province.

Conscient que la commande ne sera pas évidente, le pilote Martin Bernard demeure réaliste en mettant l’accent sur le moment présent. « Il ne faut pas regarder trop loin à l’avance et prendre les matchs un à la fois, et ça commence contre les Voltigeurs », a précisé l’entraîneur-chef qui enverra le gardien de but Justin Blanchette dans la mêlée.