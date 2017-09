Décès tragique d’un entraîneur paralympique canadien

L’entraîneur paralympique Ken Thom a perdu la vie, le week-end dernier, à la suite d’un accident survenu en faisant de la plongée sous-marine en Afrique du Sud.

Athlétisme Canada pleure la mort de l’Ontarien.

«Nous ne le remplacerons véritablement jamais, mais je suis certain qu’avec ses athlètes, collègues entraîneurs, clubs et programmes à travers le pays, sa marque sur le sport sera pour toujours présente», a témoigné Rick Reelie, entraîneur des épreuves de fauteuil roulant d’Athlétisme Canada, par voie de communiqué.

Dans le cas de Thom, il a joué un rôle important dans le programme d’athlétisme de Cruisers Sports pour personnes handicapées. Il a aussi dirigé son fils Curtis aux Jeux paralympiques de 2004, 2012 et 2016 ainsi qu’aux Championnats du monde de para-athlétisme de 2006, 2011, 2013 et 2015. Thom était également l’entraîneur personnel d’Austin Smeenk et d’Isaiah Christophe.