Domaine, hôtels de stars et actions

Un cofondateur de Couche-Tard achète du Banque Nationale

Après avoir annoncé la vente de 500 000 actions d’Alimentation Couche-Tard dans un objectif de planification financière, l’ancien chef de la direction financière et cofondateur de l’entreprise, Richard Fortin, a fait l’acquisition d’actions de la Banque Nationale pour 4,1 millions $. Il paie entre 57,64 $ et 58,79 $ pour chaque action. M. Fortin détient maintenant une participation de 7,7 millions $ dans la banque québécoise.

De plus en plus d’hôtels appartenant à des célébrités

De plus en plus de vedettes d’Hollywood se tournent vers l’hôtellerie pour arrondir leurs fins de mois. Le magazine Time a recensé 20 hôtels de grand luxe qui appartiennent aujourd’hui à des acteurs. Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio, Robert Redford et Richard Gere comptent parmi les stars qui ont investi dans le créneau. Dans le cas de DiCaprio, il vient de faire l’achat d’une île au Belize pour 1,75 million $ US pour y construire un resort écologique.