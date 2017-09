En chute libre

La vicieuse imposition par le département du Commerce américain de droits compensateurs de 220 % sur la vente d’avions C Series aux compagnies américaines vient donc carrément bloquer pour le moment l’accès du C Series au marché américain.

Il va sans dire que la vive contestation de ces droits abusifs, tant par Bombardier que par Québec et Ottawa, va probablement aboutir à une réduction sensible des droits compensateurs. Après tout, dans sa plainte contre la C Series, Boeing souhaitait l’imposition de droits compensateurs de 80 %.

Le délai requis pour régler le litige entre Washington et Bombardier empêchera les compagnies américaines d’octroyer des commandes fermes de C Series.

Et qui plus est, cela aura pour conséquence de soulever le doute sur la survie même de la C Series. Voyant que le C Series risque de ne pas avoir accès au vaste marché américain, peut-être que les compagnies aériennes des autres pays vont y penser à deux fois avant d’acquérir des C Series.