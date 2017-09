Fentanyl: toutes les cellules du pénitencier de Donnacona fouillées

DONNACONA – On parle de plus en plus des dommages causés par le fentanyl, qui est à l’origine de plusieurs surdoses mortelles à Montréal ces derniers mois.

Vers minuit, jeudi soir, au pénitencier de Donnacona, un détenu a fait une surdose de fentanyl.

Les agents correctionnels de cette prison de la région de la Capitale-Nationale ont pu lui administrer six doses de naloxone, l'antidote utilisé lors de surdoses de fentanyl, ce qui a permis de lui sauver la vie.

Le détenu n'a pas voulu être hospitalisé.

Des fouilles

Cette surdose de fentanyl a donné lieu à des mesures exceptionnelles, vendredi, alors que toutes les cellules ont été fouillées par les gardiens dans le but de trouver d'où provenait la drogue.