Jean Tremblay envoie son compte de dépenses aux médias

On y apprend que le président de Promotion Saguenay n’a fait aucune réclamation pour des dépenses au Québec, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017.

Promotion Saguenay a défrayé un peu plus de 6500 $ pour deux voyages : un premier à Fort Lauderdale (3522,39 $) et un second en Europe (3052,24 $). Ces montants comprennent le transport en classe économique, l’hôtel et les repas.