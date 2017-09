Jonathan Huberdeau veut jouer un plus grand rôle avec les Panthers

Jonathan Huberdeau a hâte que la saison commence! Et ça paraît! L’attaquant québécois a déjà cumulé cinq points en deux matchs préparatoires avec les Panthers.

Il faut dire que la saison 2016-2017 a été difficile. Blessé au tendon d'Achille lors d'un match préparatoire contre les Devils, en septembre, Huberdeau n'est revenu au jeu que le 3 février.

Le natif de Saint-Jérôme entame déjà sa sixième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Saison pour laquelle il a des objectifs précis.

«Je veux être un plus grand leader, a-t-il mentionné, vendredi, avant le match préparatoire des siens contre le Canadien. Sur la glace et en dehors. C'est certain que je veux être là pour les buts importants. Aussi, je veux être meilleur défensivement.»

Qui dit nouvel entraîneur dit nouveau système. Ancien défenseur, le nouveau pilote des Panthers, Bob Boughner, préconise un système où les joueurs n'accordent pas trop de lancers. Mais Huberdeau assure que «The Boogieman» laisse aussi les joueurs s'exprimer.

«La chimie est bonne, a-t-il souligné. Si les entraînements sont intenses, il est "friendly". On a du "fun" et, d'ailleurs, ça paraît sur la glace.»

Si Huberdeau a été surpris de constater que son ancien compagnon de trio Jaromir Jagr ne sera pas de retour avec l’équipe pour la saison à venir, il aime bien l’unité qu'il forme désormais avec Aleksander Barkov et le nouveau venu Evgenii Dadonov.

«Ça va bien. C'est un très bon joueur. C'est sûr que Jagr était gros et très physique, mais Dadonov est rapide», a-t-il observé.

Heureux pour Drouin

Huberdeau et Jonathan Drouin se connaissent bien. Ils s'entraînent ensemble durant l'été. Au sujet de son ami, Huberdeau n'avait que des bons mots.

«C'est un joueur tellement explosif, a-t-il lancé. Il est bon individuellement; il pourrait être laissé seul sur la patinoire. Ça va aider le Canadien.»