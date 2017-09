Josée Boudreault va bien

Trois semaines après avoir été victime d’un deuxième AVC, Josée Boudreault tient à rassurer ses fans.

« Je vais très bien. Pas de crainte à avoir », insiste-t-elle, croisée sur le tapis rouge précédant le spectacle Showtime de Joël Legendre au Théâtre St-Denis.

Devenue porte-parole de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, elle se fait un devoir de sensibiliser la population à l’importance de réagir rapidement lorsqu’un malaise survient.

« Mon chum Louis-Phil et moi, on est ensemble dans cette cause et cela fonctionne très bien », explique l’animatrice.