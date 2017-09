La 7e édition de Québec ville en rose est lancée

Une survivante du cancer du sein a livré un vibrant témoignage vendredi lors du lancement de la 7e édition de Québec ville en rose qui commence demain jusqu’au 15 octobre.

L’ambassadrice s’est d'abord adressée aux gens avec une touche humoristique, un énorme sourire au visage. Il n’aura fallu que quelques instants, lorsqu’elle s’est mise à parler de sa maladie et du jour où elle a reçu son diagnostic à 43 ans, pour que sa gorge se noue d’émotions.



«C’est comme si l’on m’annonçait que je devais traverser le Canada toute seule, en Tercel et qu’il y aurait des arrêts et que l’on m’aiderait», raconte Isabelle Roy.



Mme Roy a été traitée au Centre des maladies du sein du CHU de Québec. Elle a reçu 25 séances de radiothérapie et a été en arrêt de travail pendant 14 mois. Elle a également subi une ablation mammaire et de ganglions.

«Lorsque ma sœur a appris que je serais traitée au Centre des maladies du sein, elle m’a dit que j’étais à la meilleure place au Québec et, probablement, au Canada. Finalement, j’ai traversé le Canada en BMW et je suis revenue en avion», lance-t-elle très émue.



C’est afin que toutes les personnes diagnostiquées ou qui recevront un diagnostic d’une maladie du sein, puissent recevoir également les meilleurs soins, que la survivante a choisi de s’impliquer en tant que «porteuse de lumière».



Objectif de 200 000$



Elle et 46 autres «porteurs» de lumière amasseront des fonds pour améliorer les traitements et poursuivre la recherche. Ils se sont tous engagés à amasser un minimum de 500$.

L’argent amassé ira à la Fondation du CHU de Québec.

«Cela nous aidera à aller plus loin dans le développement de traitements et nous permet de sauver plus de vie», ajoute Dre Christine Desbiens, chirurgienne oncologue et directrice médicale du Centre des maladies du sein.

Cette année, Québec ville en rose a l’objectif d’amasser 200 000$.



Fait saillant:

Jusqu’au 15 octobre, 75 édifices, sites et entreprises de Québec seront illuminés en rose.