La mère d’Elisabeth Crête appelle en ondes puisqu’elle est «très inquiète» pour sa fille

La coanimatrice de Sylvain Bouchard au FM93, Elisabeth Crête, a reçu un appel inattendu vendredi matin pendant son émission.

La voix chargée d’émotion, Maryse, la mère de l’animatrice, a mis en garde sa fille qui passera la nuit dans l'asile d'aliénés de Sainte-Clotilde-de-Horton, un présumé lieu hanté.

«Je suis très inquiète parce que moi, je suis de ceux et celles qui croient vraiment aux phénomènes paranormaux. J’ai eu l’opportunité d’aller voir la vidéo de Québec paranormal qu’ils ont tournée exactement dans cet asile-là et, écoute, les chuchotements, les frissons... Élisabeth, tu ne t’éloignes pas du groupe! Vraiment là, le conseil que je peux te donner: ne vas pas dans une pièce toute seule. Reste avec le groupe. Jean-Simon, protège bien ma fille. Je pense que ce n’est pas une bonne idée d’aller là. Mais, tu es une grande fille. Je sais que tu vas faire à ta tête, mais sincèrement, tiens-moi au courant. Je suis très inquiète», a-t-elle déclaré en ondes.

Questionnée à savoir si son inquiétude était reliée aux présumés fantômes qui hanteraient le lieu, la mère d’Elisabeth fut catégorique.

«Oui! Oui absolument! [...] Le curé qui ne recommande pas du tout d’aller là, de ne pas jouer avec les fantômes. Je crois à ça fondamentalement et j’ai peur qu’elle... je n’ai pas peur pour sa vie, mais j’ai peur qu’elle soit un peu troublée, sincèrement», a-t-elle précisé.

Elisabeth Crête passera la nuit de samedi à dimanche à l’asile de Sainte-Clotilde-de-Horton avec son collègue Jean-Simon Bui. Ces derniers seront accompagnés par des enquêteurs d’APPA Paranormal.

Tentant de rassurer la mère de sa coanimatrice, horrifiée par le film L’Exorciste à l’âge de 15 ans, Sylvain Bouchard a voulu rationaliser la situation.

«On est influencés par les films. Moi aussi, en passant, j’ai vu et j’ai lu L’Exorciste et sérieusement, c’est troublant. Maryse, je suis d’accord avec vous là-dessus. Mais, dans le reste du monde, là je vais faire mon gars sceptique un peu, il n’y a jamais personne qui est arrivé avec une preuve tangible de l’existence des fantômes. À l’ère des caméras vidéo, pis des micros partout, il n’y a pas une photo, il n’y a rien, aucun témoignage donc à part au cinéma, même là dans votre vie Jean-Simon, Élisabeth, Maryse, vous n’avez jamais été témoin, j’en suis convaincu, de quoi que ce soit, à moins que vous me disiez le contraire, que vous avez déjà vécu des expériences?», a-t-il demandé.

«Non, non, mais je n’ai pas cherché non plus! Je n’irai pas me mettre dans le trouble, m’en aller dans une maison où il y a eu deux incendies, des dizaines de morts, des déficients intellectuels et tout ça. Et comme vous l’avez dit, ce n’était pas pour me rassurer quand je vous écoutais, c’est une des pires maisons hantées qui existe au Québec!», a-t-elle répliqué.

«Maryse, on vous promet qu’on va faire attention à elle parce qu’on veut qu’elle revienne. Merci beaucoup d’avoir été là», a conclu l’animateur.