La Voie Maltée ouvrira dans l’ancien Beaugarte

C’est confirmé. La microbraserie La Voie Maltée prend de l’expansion à Québec et ouvrira une nouvelle succursale au printemps 2018 sur le boulevard Laurier, dans l’ancien Beaugarte, à Place de la Cité.



L’annonce a été confirmée au Journal vendredi par la direction de la microbrasserie du Saguenay.



«Les négociations ont été concluantes et on est fier de pouvoir ouvrir notre deuxième succursale à Québec», a indiqué le pdg de La Voie Maltée, Daniel Giguère.



Cette quatrième succursale de La Voie Maltée au Québec comptera 275 places et occupera une superficie de 10 000 pieds carrés.



Les investissements de trois millions $ devraient permettre la création de 100 nouveaux emplois.



La direction de la microbrasserie promet un décor unique pour son établissement du boulevard Laurier.



«La succursale de Sainte-Foy aura sa personnalité qui sera différente de La Voie Maltée située sur le boulevard Pierre-Bertrand, toutefois l’offre restera la même», a assuré M. Giguère.



La Voie Maltée, qui possède déjà trois microbrasseries à Jonquière, à Chicoutimi et à Québec (boulevard Pierre-Bertrand), avait dans ses plans depuis longtemps d’ouvrir une deuxième succursale à Québec, indique la direction.



Emplacement convoité



Le local occupé par le passé par le resto-bar Le Beaugarte faisait l’objet d’une vive convoitise depuis sa fermeture, il y a quelques mois.



Le propriétaire de Place de la Cité, Cominar, disait discuter avec au moins quatre entreprises, dont La Voie Maltée, qui démontraient un fort intérêt pour cet emplacement de choix sur le boulevard Laurier.