Labeaume exige des employés pour 18 000 personnes à tous les événements du Centre Vidéotron

Le maire sortant, Régis Labeaume, a annoncé qu’un maximum d’employés sera en poste au Centre Vidéotron à tous les événements, peu importe le nombre de billets vendus.

«Je n’ai plus le goût de me faire prendre comme cette semaine», a mentionné lors d’une mêlée de presse vendredi matin celui qui sollicite un quatrième mandat. «À l’avenir, tout le personnel sera là pour accueillir 18 000 personnes».

Le candidat à la mairie de Québec a mentionné avoir contacté Québecor vendredi matin afin d’informer l’entreprise qu’elle devra déplier plus d’argent à l’avenir.

«Il va y avoir plus de policiers, plus de guichets, plus de personnel. On sera prêt, on va envoyer la facture à Québecor, a-t-il relaté. Les revenus reviennent à Québecor et ils paient les dépenses», a-t-il relaté, soulignant que la facture pour l’ajout d’employés sera envoyée au gestionnaire.

Tanné d'être critiqué

Ainsi, Régis Labeaume ne veut plus être critiqué pour les problèmes de stationnement ou de circulation au pourtour du Centre Vidéotron à la suite d’événements chaotiques, comme ceux survenus mardi soir lors de la joute entre le Canadien et les Leafs. «Quand on va se préparer pour 18 000 personnes, il y en aura plus de déception», a signalé le maire sortant.

Cette nouvelle politique est effective dès vendredi soir pour le match des Remparts.