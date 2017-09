Lancement de la campagne Centraide

Depuis le 21 septembre, la campagne Centraide bat son plein. Sous le thème « Changeons des vies pour la vie. Donnons. », la campagne présente Julie, Simon et Nawel, trois personnes qui ont eu besoin, à un moment, de frapper à la porte d’organismes soutenus par Centraide pour obtenir de l’aide, et nous rappelle que personne n’est à l’abri. Marie-Christine s’entretient avec Bruno Marchand, directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, qui explique pourquoi il est important de donner et de quelle façon un don fait la différence pour des milliers de personnes.

Cette année, Guy Gauvin, de Coveo, André Labbé, de RBC Banque Royale, et Martine Péloquin, d’Énergie Valero, agissent à titre de coprésidents de la campagne. Rappelons que, dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, pas moins d’une personne sur cinq doit recourir aux services d’organismes soutenus par Centraide, représentant 230 000 personnes.

