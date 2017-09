Le CNDF bataillera pour la 2e place samedi midi

Dans une bataille pour le deuxième rang du classement, le campus Notre-Dame-de-Foy (3-2) accueille samedi midi les Cougars du collège Champlain-Lennoxville (4-1).

« On doit battre les gros si on veut atteindre notre objectif de remporter le championnat de la saison régulière, a résumé l’entraîneur-chef du CNDF, Marc-André Dion. Nous avons échoué à nos gros tests depuis le début de la saison et c’est le moment que nos paroles se traduisent en actions. »

« Notre mauvais début de saison a brassé le pommier pas mal, mais nous avons été convaincants à nos deux dernières parties, poursuit Dion. On a joué pendant 60 minutes et nous avons eu l’instinct du tueur. Parce que l’offensive produit, les gars se font plus confiance les uns et les autres et il n’y a plus d’impatience envers l’attaque. On doit toutefois mieux courir le ballon, et ça va être un gros test pour notre ligne offensive. »

Les Cougars ont laissé filer une avance de 14 points au quatrième quart la semaine dernière face aux Phénix d’André-Grasset, qui ont réussi le placement de la victoire sur le dernier jeu du match.

« Ils ont été très conservateurs en courant le ballon, mais leur quart-arrière recrue a été victime de deux interceptions en fin de match, a souligné Dion. Lukas Boulanger représente une double menace. Lennox pourra compter sur le retour au jeu du demi inséré et porteur de ballon Thomas Bertrand-Hudon qui nous a fait très mal l’an dernier et qui a disputé son premier match de l’année à Grasset. »

Bataille régionale

Les Titans de Limoilou (3-2) reçoivent la visite samedi midi des Faucons de Lévis-Lauzon (4-1). « Il n’y a aucun doute que c’est notre match le plus important de l’année, a déclaré l’entraîneur-chef des Titans, Dave Parent. Ça nous prend une victoire si on veut se retrouver dans le haut du classement à la pause et avoir une chance d’accueillir un match de séries à la maison. »

L’attaque des Faucons carbure à un rythme d’enfer depuis le début de la saison. « Ils ont tiré de l’arrière seulement trois minutes depuis le début de la saison, a résumé Parent. Tout leur sourit avec une moyenne de 47 points par match et de 400 verges au sol. C’est une grosse commande qui nous attend et on verra ce qu’on a dans le corps défensivement. »

Pierre-Alain Bouffard prévoit que ses ouailles n’afficheront pas un surplus de confiance comme ce fut le cas, samedi dernier, contre Montmorency. « Les gars veulent rebondir et ils ne tomberont pas dans le même piège deux fois de suite, a mentionné le pilote des Faucons. Les Titans vont se présenter le couteau entre les dents et ils vont tout donner. Si Limoilou est plus intense que nous, on risque d’avoir des problèmes. »