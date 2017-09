Les autruches au pouvoir

Et ça ne s’arrête pas là. Les délais d’accès à un médecin de famille et à des examens diagnostiques sont encore trop longs. Mal outillées et peu encadrées, les ressources d’hébergement privées pour nos aînés se multiplient par manque de ressources publiques.

Car n’est-ce pas là, justement, qu’apparaissent la véritable vision, les vraies priorités et les « vraies affaires » pour ce gouvernement ? L’entêtement de M. Couillard et de son ministre de la Santé à voir des « progrès » là où les régressions et les injustices sociales se multiplient en est la preuve vivante.

On veut bien le croire. Mais à la lumière d’un bilan de plus en plus sombre en santé et services sociaux — tout particulièrement chez les plus vulnérables — bien des Québécois voudraient surtout voir leur premier ministre faire enfin preuve d’intelligence émotionnelle et humaniste envers ceux et celles dont les besoins sont réels et criants.