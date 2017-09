Mais comment ils font les Africains?

On entend souvent dire qu’un des principes de l’éducation des enfants en Afrique tient dans la phrase suivante : « Il faut tout un village pour élever un enfant! » Comment les parents font-ils pour endurer les commentaires de tout un village, quand ici, les mères et belles-mères ne supportent pas les commentaires de leurs brus et vice-versa? La question m’est venue en lisant certains commentaires quasi haineux de femmes entre elles, et en plus à votre endroit, parce que vous osez dire à certaines leurs quatre vérités.

Père et grand-père chanceux d’avoir une bonne bru et un bon gendre

Les Africains sont plus sages que nous. Probablement parce qu’ils sont plus près de la nature, plus préoccupés par leur survie quotidienne que par le paraître, et certainement plus humains, parce que moins obsédés par l’envie de posséder.