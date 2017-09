Marängtärta (recette suédoise)

ingrédients

125 g de beurre

2 jaunes d’œufs

100 ml de sucre (6 c. à soupe ou 1/3 de tasse)

125 ml de lait

150 ml de farine

2 c. à café de poudre à pâte ­(baking powder) ou levure chimique

2 blancs d’œufs

175 ml de sucre

1 c. à café de sucre vanillé (sucre de vanille)

300 ml de crème chantilly (crème fouettée)

préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Tapisser un moule à gâteau de 25-30 cm (10 po) de papier ­parchemin et beurrer légèrement. Ou utiliser une plaque à pâtisserie et du papier parchemin.

3. À l’aide d’un fouet, battre le beurre et le sucre.

4. Ajouter les jaunes d’œufs, un à la fois et bien mélanger.

5. Dans un bol, mélanger la farine et la levure chimique. Ajouter le mélange sec au mélange de beurre en alternant avec le lait.

4. Cuire 20 minutes au four ­préchauffé.

7. Démouler le gâteau et le couper en deux. Utiliser deux grandes spatules pour décoller les tranches.

9. On peut ajouter des petits fruits, comme des framboises, sur la crème chantilly, entre les deux étages de gâteau.

Pour faire saliver vos invités, vous pouvez faire quatre, cinq couches de crème, biscuits et fruits rouges et finir avec un peu de poudre de cacao. C’est joli, spectaculaire et délicieux.