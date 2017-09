Mediasociaux

Comme ça, tout en un mot. Accent sur « asociaux ». Z’avez raison, probablement qu’avec cet article, on franchit le cap du milliard sur le sujet. Moi-même, c’est mon deuxième. Pas grave. On ne sait pas encore comment faire.

J’adore les médias sociaux. Particulièrement Twitter. Le format de 140 caractères (bin, là... peut-être 280... m’enfin) me permet des commentaires, observations rapides sur l’actualité. Il m’arrive même d’y être drôle (si, si, je vous jure), ce que j’arrive moins à faire dans le format blogue.

J’y suis des gens souvent plus intelligents que moi et des gens plus intelligents que moi et/ou à l’opinion différente, me suivent. Ça aussi j’adore ça. Ça me permet de tester mes opinions, de les confronter, de les conforter. De les nuancer. D’améliorer mes connaissances.

Tant que ça se fait dans le respect. C’est souvent là que le bât blesse. Beaucoup de gens, trop, se servent de 140 caractères pour vous juger comme individu et vous classer dans le rang des idiots. Des ennemis. Dans les rangs de ceux dont l’opinion peut être tassée du revers de la souris et l’égo jeté à la poubelle.

J’ai donc pensé à quelques règles de base pour ceux et celles que ça intéresse de discuter en adulte sur les médias sociaux. J’utilise le « tu » dans le sens biblique... "Tu ne tueras point", voyez le topo.

Discuter en adulte sur les médias sociaux, règle 1:

PERSONNE ne veut détruire le Québec. Je répète: personne ne veut détruire le Québec. Ni la personne à gauche, ni la personne à droite. Non, même pas Trudeau ni Couillard.

Règle 2:

Fort possible que tu sois hyper brillant(e). C’est même probable mais non, tu ne sais pas tout et tu n’as pas envisagé TOUS les angles. Tu es biaisé toi aussi, autant que la personne à qui tu t’adresses. Autant que les journalistes. Autant que ton politicien favori.

Règle 3:

Si tu blagues, indique-le. Parce que par écrit, tout peut être pris littéralement et le second degré est immensément difficile. Je suis particulièrement coupable d’infractions à cette règle.

Règle 4 :

Personne, dans l’Histoire de l’humanité, n’a été convaincu en se faisant traiter de cave. Si ton but est véritablement de convaincre quelqu’un d’un point que tu crois valide, lui administrer des baffes virtuelles représente le sommet de la contre-productivité. Ça fera de plus douter de ton intelligence.

Évidemment, il y a des gens qui n’ont aucune intention de discuter en adulte. On les appelle les « trolls ». Ils ne sont là que pour vous faire... suer. Ce qui nous amène à la règle 5 :

Lors d’un conflit, tentez d’expliquer respectueusement votre point. Si l’interlocuteur ne cherche que la bagarre, bloquez-le et passez à autre chose.

La vie est trop courte, croyez-moi.