Pensées du jour

Pas besoin d’être un fan de la NFL pour apprécier le spectacle auquel on a eu droit sur le terrain lundi soir à Dallas. Les joueurs, le coach et même le propriétaire, unis pour dire « dans ta face, Trump » : quelle image percutante. Surtout qu’on reproche souvent aux athlètes de ne pas prendre position. Pendant ce temps-là, on apprend que les Penguins de Pittsburgh vont visiter la Maison-Blanche... Déception totale.

***

On dit que l’automne est officiellement arrivé, mais j’y croirai seulement lorsque les cheveux de Trump changeront de couleur.

***

Cette semaine, j’ai commencé à animer ma nouvelle émission de radio à Énergie. On l’a appelée Chez Max. Clairement, on ne gagnera pas de prix pour le brainstorm de l’année.

En fait, le plus drôle là-dedans, c’est qu’on a eu trois réunions avec quatre personnes autour de la table avant d’en arriver à ce titre-là. À notre défense, on a aussi parlé d’autres choses sérieuses comme nos pools de football et de hockey.

Vous savez, les singes intelligents qu’on voit dans des documentaires de Canal D qui communiquent en pointant des lettres de l’alphabet pour épeler des mots ? Je crois sincèrement que si on en avait eu un à notre réunion, ça aurait accéléré le processus.

***

Parlant de pool, si le seul moment où tu peux narguer tes chums, c’est quand tu les bats dans ton pool, c’est peut-être que tu manques de succès dans les autres sphères de ta vie.

***

J’ai eu 48 ans samedi dernier et je vis ça drôlement. Le lendemain de ma fête, la première chose que j’ai faite lorsque je me suis levé, c’est d’aller arracher des mauvaises herbes dans ma cour. Tout ce qui me manquait, c’était des bas bruns dans mes sandales. En tout cas, je n’ai plus les mêmes rushs d’adrénaline qu’avant.

Deux jours plus tard, je me suis fait un grilled-cheese et j’ai oublié d’enlever le plastique sur les tranches de fromage. Je m’en suis rendu compte en prenant ma première bouchée. Si ça continue, ma fille risque de me placer avant mes 50 ans.

***

Au nombre de rues à Montréal où la limite de vitesse est à 30 km/h, je commence à penser à m’acheter une charrette et quelques chevaux. En fait, je vais en acheter juste un. Avec deux, je risque de pogner un ticket de vitesse.

***

Si, en 2017, tu lances encore ton mégot de cigarette par la fenêtre, je crois fortement que ça fait de toi quelqu’un de profondément pauvre dans la tête.

***

C’est quand même ironique : quand je vais au gym, je fais le tour du stationnement pour trouver la place la plus proche de la porte.

***

Bon, pas le choix de vous parler de hockey après la performance du CH dans les matchs hors concours. Je plains tous ceux qui sont obligés d’endurer le chialage des fans.

***

Hugh Hefner est décédé cette semaine. Je dois avouer que j’avais oublié qu’il était encore en vie. Évidemment, ce n’est pas les gags qui manquaient sur les réseaux sociaux. Mais je dois citer mon préféré qui est venu de mon chum Nicolas Boisvert de Québec (d’ailleurs, je vous encourage à le suivre sur Twitter, il est toujours tordant) : « Avec la vie que Hugh a eue, le paradis risque d’être décevant pour lui. »