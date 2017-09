Poursuite de Jean Gagnon contre Régis Labeaume: le dossier reporté

En février 2013, l’ancien président du Syndicat des cols blancs de la Ville de Québec poursuivait Régis Labeaume à la suite de «propos diffamatoires», or, l’issue de cette poursuite pourrait ne connaître son dénouement qu’à l’été prochain.



Vendredi, dans le cadre de l’appel du rôle civil, les parties ont convenu de reporter le dossier au prochain terme qui aura lieu en janvier 2018.



C’est qu’en plus de la poursuite, Jean Gagnon a déposé, toujours en 2013, un grief contre la ville pour «harcèlement psychologique».



Comme la Cour d’appel a statué que ce grief devait être traité en arbitrage avant la poursuite au civil, c’est ce qui pourrait expliquer les délais encourus dans ce dossier.



Récemment, la Cour suprême a été interpellée par les avocats de Régis Labeaume pour réviser la décision de la Cour d’appel et elle devrait faire savoir incessamment si elle se saisira du dossier.