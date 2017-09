Québec 21 promet une application des loisirs en temps réel

Afin de favoriser la pratique du sport, Québec 21 s’engage à lancer une application mobile qui servira à informer les citoyens de la disponibilité des plateaux sportifs en temps réel.

Le candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, et son candidat Dominique Soucy (district du Plateau à Sainte-Foy) ont annoncé qu’ils plancheront sur ce projet «dès le premier jour» s'ils devaient être élus le 5 novembre. Cette promesse s’inscrit dans un désir plus large de faire de Québec la ville la plus active en Amérique en Nord.

«En ce moment, c’est impossible pour les citoyens et pour quiconque à la Ville de savoir ce qui se passe en temps réel dans nos parcs et dans nos installations intérieures et extérieures. Quand on appelle à la Ville pour réserver un espace, personne ne sait, en ce moment, ce qui se passe dans le parc. C’est inacceptable en 2017», a plaidé M. Soucy en conférence de presse.

L’ex-basketteur professionnel, qui a évolué pour le Rouge & Or et les Kebs, estime qu’il en coûterait moins de 50 000 $ pour développer une application qui permettrait de combler des plages horaires inutilisées pour la pratique libre de sports comme le hockey ou le soccer.

«Tu vas pouvoir aller voir s’il y a des parcs ou des plateaux qui sont libres à Québec, est-ce que le stade Chauveau est disponible ? Si je suis une maman qui est en congé parental, est-ce que c’est disponible l’hiver, l’été? On veut que tu le saches», a-t-il illustré.

Embauche de nouveaux surveillants

Québec 21 veut également remplacer les surveillants actuels des plateaux sportifs par des étudiants de l’Université Laval en kinésiologie afin d’offrir un meilleur encadrement aux enfants et à leurs parents qui pratiquent diverses activités physiques.

Les étudiants, qui ont contacté M. Soucy pour offrir leurs services, seraient payés un plus cher que les employés actuels qui gagnent entre 12 $ et 15 $ l’heure. M. Soucy veut «passer au niveau supérieur» en modifiant radicalement leurs tâches.

«Ce n’est pas pour les dénigrer (les surveillants actuels) mais ils n’ont pas grand-chose à faire. La plupart des surveillants de plateaux vont s’installer, ils amènent leur laptop puis ils écoutent un petit peu de Netflix. Bref, ils écoutent quelque chose, ils attendent et ouvrent les lumières quand c’est le temps, puis ils les ferment.»

Bilan de la semaine 1

Le chef de Québec 21 a dressé un court bilan extrêmement positif de sa première semaine de campagne, fier d’avoir «donné le ton» et d’avoir «contrôlé l’agenda» en forçant le maire sortant, Régis Labeaume, à réagir par voie de communiqué à quelques-unes de leurs sorties.

«Québec 21 fera élire plusieurs conseillers municipaux le 5 novembre. Nous allons causer des surprises, je vous le dis, il y a un vent de changement à Québec. On le voit dans le porte-à-porte», a déclaré M. Gosselin.