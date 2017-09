C’est aujourd’hui que Québec Ville en rose prend son envol. Pour une 7e année, cet événement mobilise Québec dans la lutte contre le cancer du sein. Lancé par la Fondation du CHU de Québec, le mouvement gagne en importance d’année en année. En plus des 75 sites, bâtiments et monuments illuminés de rose en octobre, plusieurs survivantes du cancer du sein, membres du grand public et personnalités publiques, dont Nathalie Langevin, directrice générale et ventes, à TVA Québec, et directrice générale des ventes, au Journal de Québec, et Julie Couture, journaliste et chez d’antenne à TVA, se feront Porteurs de lumière pour recueillir des dons au profit du Centre des maladies du CHU de Québec-Université Laval. Un cocktail bénéfice aura également lieu le 11 octobre prochain. Pour soutenir la cause : quebecvilleenrose.ca

Les fonds amassés dans le cadre des différentes activités organisées à l’occasion de Québec Ville en rose permettent à la Fondation du CHU de Québec de participer à l’acquisition d’équipement de pointe, de financer de nouveaux projets de recherche, de progresser dans la mise au point de traitements et d’améliorer de façon significatif la qualité de vie des personnes soignées au Centre.

Pour soutenir la cause, en faisant un don ou en devenant porteur de lumière : quebecvilleenrose.ca. Ne manquez pas le cahier spécial Québec Ville en rose, publié demain dans le Journal de Québec. Lisez également la rubrique Pleins feux sur Québec, diffusée tous les vendredis dans le Journal de Québec.