Rester ensemble même si...

« J’étais comme paralysée avec Jacques. Lui et moi n’avions plus rien à nous dire, c’était non seulement lourd, mais extrêmement déchirant. Avec les autres, nous arrivions à rire et à s’amuser, mais seuls nous étions moroses et méchants l’un envers l’autre. Cette violence psychologique, parfois verbale, nous a conduits à faire de mauvais choix. On s’est quitté en décembre 2016, juste avant Noël. Ç’a été très, très difficile jusqu’en février pour moi. Me retrouver un logement, me remettre sur mes pattes, car ma confiance et mon estime de moi étaient complètement à plat. Ce fut probablement la décision la plus difficile, mais aussi la plus bénéfique pour moi et les enfants. Je n’ai plus aucun contact avec Jacques, je ne sais pas comment lui il vit ça. Et même avec du recul, de nombreux mois plus tard, je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes restés ensemble si longtemps. Un jour, je le comprendrai peut-être... »