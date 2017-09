Rogers Waters au Centre Videotron

Les 6 et 7 octobre, Roger Waters sera au Centre Vidéotron dans le cadre de sa tournée US + THEM. Marie-Christine a eu la chance d’échanger avec lui en entrevue alors que le chanteur était chez nous en 2012 pour offrir une représentation mémorable de son concert The Wall. Ce samedi, voyez des extraits de cet entretien.



Rappelons ce spectacle s’inscrit dans une vaste tournée qui amènera l’ex-chanteur de Pink Floyd à offrir 42 concerts dans 34 villes nord-américaines. Encore une fois, le chanteur promet d’offrir une prestation des plus spectaculaires.



À surveiller également : Ginette Reno montera sur scène au Centre Videotron le 25 novembre pour y interpréter ses grands succès, accompagnée de l’Orchestre symphonique de Québec. Les billets pour cette prestation unique sont en vente à compter de 10 h aujourd’hui même. Pour ce spectacle qui ne sera présenté que cette fois, intitulé Ginette Reno symphonique, le fils de la chanteuse dirigera l’OSQ. Madame Reno revisitera ses classiques, mais aussi des pièces qu’elle interprète plus rarement sur scène.



