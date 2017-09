Le 6e Salon FADOQ 50 ans+ se tient vendredi, samedi et dimanche au Centre de foires d’ExpoCité. Toute une brochette de conférenciers (la Dre Christiane Laberge, la psychologue Rose-Marie Charest, la Dre en nutrition Isabelle Huot, le Dr Jean-Pierre Després et l’ex-ministre responsable du dossier des aînés Marguerite Blais) sera sur place au cours du Salon. La comédienne Angèle Coutu agit à titre de porte-parole du 6e Salon FADOQ 50 ans+.

Belles retrouvailles

Jean Després (à droite sur la photo), de Limoilou, a célébré son 80e anniversaire de naissance le dimanche 24 septembre dernier. L’événement, souligné en grande pompe, a donné lieu à des retrouvailles entre l’octogénaire et André Ouellet, le chanteur des hymnes nationaux des Canadiens de Montréal au Centre Bell, ex-policier au SPVQ, qui avait patrouillé avec M. Després dans les années 1970. Quand deux vieux « chums » se retrouvent !

20 000 personnes attendues

La comédienne Angèle Coutu (photo) sera présente lors de l’inauguration du Salon FADOQ 50 ans+ vendredi matin, dès 10 h 30, et donnera un spectacle de poésie à 14 h, au cours duquel elle utilisera différents objets pour illustrer ses poèmes et les rendre vivants. Par ailleurs, le promoteur de l’événement, Guy St-Laurent (photo), s’attend à un achalandage record (20 000 personnes) au cours des trois prochains jours. L’entrée est gratuite pour tous.

Triste nouvelle

Gilles Gosselin, chanteur folklorique de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) et surnommé « le Willie Nelson du Québec » est décédé le 24 septembre dernier, à l’âge de 77 ans, après avoir livré, pendant quatre ans, un rude combat contre la sclérodermie. Pendant 50 ans, il a été un ardent ambassadeur du folklore québécois en étant associé à plusieurs événements à Québec (Carnaval de Québec) et au Québec, en faisant plusieurs apparitions à la télévision et en animant une émission de radio, durant les années 90, où il partageait son amour du folklore. Sa passion pour le folklore québécois a d’ailleurs été reconnue, en 2011, lorsqu’on lui a remis la Médaille de l’Assemblée nationale et, plus récemment (mars 2017), lorsqu’il avait été invité à signer le livre d’or de la Ville de Lévis. Le service religieux sera célébré le samedi 7 octobre à 14 h, à l’église de Saint-Jean-Chrysostome.

Un rêve réalisé

Roger Desrosiers, ex-propriétaire Promotions Roger, firme spécialisée dans le domaine de la gestion d’événements, vient de réaliser un grand rêve, soit d’enregistrer un album (CD) avec d’autres musiciens professionnels sur lequel il interprète à l’accordéon des Souvenirs du temps passé. Roger sera présent au Salon FADOQ 50 ans+ (stand 324) au Centre de foires d’ExpoCité.

Anniversaires

Nicole Martin (photo), chanteuse et productrice née à Donnacona, près de Québec, 68 ans... Gilles Myrand, ancien conseiller municipal à Sainte-Foy, de 1981 à 1993, 70 ans... Anne Fortier, hygiéniste dentaire de Québec, 58 ans... Warren Cromartie, avec les Expos de 1974 à 1983, 64 ans... Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, 82 ans.

Disparus

Le 29 septembre 2016. Micheline Pelletier (photo), 72 ans, mairesse de Sainte-Anne-des-Monts... 2014. JP Auclair, 37 ans, pionnier du ski acrobatique au Québec... 2010. Tony Curtis, 85 ans, acteur américain... 1999. Jean-Louis Millette, 64 ans, comédien québécois... 1987. Henry Ford II, 70 ans, industriel, président de Ford, de 1945 à 1979.