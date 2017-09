Sept activités à faire pour les Journées de la culture

La musique, la télévision, la danse et les arts visuels sont tout autant de domaines culturels que les Journées de la culture vous invitent à découvrir. Se déroulant cette année sous le thème du patrimoine, des dizaines d’activités culturelles ont lieu gratuitement d’un bout à l’autre du Québec. En voici sept qui se déroulent en fin de semaine dans la Capitale.

Le zoo musical de l’OSQ

Photo d'archives

Vous rêvez d’essayer les différents instruments de l’Orchestre Symphonique de Québec ? Ce sera chose possible dimanche, alors que les musiciens vous permettront de faire un essai. Le public pourra aussi assister à une répétition publique, question de vous faire voir l’envers du décor. Samedi, à 13 h, il y aura un concert commenté par le musicologue Bertrand Guay, qui mettra en lumière l’apport du Club musical de Québec et de l’Opéra de Québec. Le tout sera illustré en musique à l’aide d’extraits d’opéras interprétés par des membres de La brigade lyrique et d’un pianiste.

► Dimanche, 12 h 15 à 15 h, Grand Théâtre de Québec

Découvrez l’œuvre de Jordi Bonet

Photo d'archives, Agence QMI

La murale de 1000 mètres carrés créée en 1971 par le peintre et sculpteur québécois Jordi Bonet se dévoile comme jamais, avec une visite en réalité augmentée qui est possible avec un téléphone intelligent ou une des tablettes disponibles pour emprunt. Découvrez tout de cette œuvre monumentale en triptyque, qui a été une des premières à intégrer l’art plastique à l’architecture.

► Samedi, de 12 h à 15 h, Grand Théâtre de Québec

Création d’un film

Photo Courtoisie

Comment fait-on un film ? En compagnie de quatre professionnels du cinéma québécois, participez à la création d’un film, du scénario au montage, en passant à travers toutes les étapes : analyse et découpage d’un scénario, interprétation d’une scène devant caméra, direction d’acteurs, cadrage et prise de son et montage. Les participants peuvent choisir d’être devant ou derrière les caméras.

► École de Cinéma et Télévision, samedi de 9 h à 12 h, 13 ans et plus

Pleins feux sur Alfred Pellan

Photo Courtoisie

La galerie d’art Chez Alfred-Pellan célèbre la vie de l’artiste renommé avec plusieurs activités. D’abord, une importante exposition photo qui relate sa vie dans Limoilou, entre 1911 et 1926, soit son enfance et son adolescence. Les photos sont tirées des archives du photographe Jocelyn Paquet. Le public est invité à participer à la création d’une œuvre collective inspirée de ses œuvres colorées. L’activité se déroule dans le lieu même où il a découvert sa passion pour la peinture.

► Vendredi et samedi, Chez Alfred-Pellan, 581, 3e avenue

Musée de l’Amérique francophone ouvert à tous

Photo Courtoisie

Le musée du Vieux-Québec ouvre ses portes gratuitement. Trois expositions qui témoignent de l’aventure des francophones d’Amérique y sont présentées. Le public est invité à suivre l’épopée des premiers Français dans La Colonie Retrouvée, ou découvrir le destin de la première famille française établie à Québec dans Louis Hébert et Marie Rollet. L’exposition Mutation. Les métiers d’art au Québec depuis 1930, présente plusieurs œuvres impressionnantes consacrées à nos plus grands artisans, qui racontent leur évolution depuis la Révolution industrielle.

► Samedi et dimanche, 2, côte de la Fabrique

Lunch Beat à la Maison pour la danse

Photo Simon Clark

Nouvellement inaugurée, la Maison pour la danse invite la population ce midi dans ses locaux... pour danser. Dans le studio vitré du rez-de-chaussée, DJ Laurentia proposera de la musique house et afrobeat. Le Lunch Beat consiste à profiter de la pause du midi pour danser dans un lieu transformé en « boîte de jour », avec de la « house music ». Ce concept né en Suède se développe maintenant dans plusieurs villes du monde.

► Aujourd’hui, de 12 h à 13 h

Performance avec instruments à cordes

Le musicien Claude Laflamme vous fera découvrir la harpe-guitare avec quelques-unes de ses compositions, en plus d’animer un micro ouvert. Il invite le public à amener guitares, ukulélés, mandoles ou tout autre instrument à cordes acoustiques pour un événement unique, où vous pourrez performer sur la scène.

► Centre d’art la Chapelle, dimanche, 13 h 30 à 16 h