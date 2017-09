Soins particuliers pour les chiens au museau aplati

Plusieurs des chiens les plus populaires ont le museau et la face aplatis. Cette conformation physique les rend plus vulnérables à certains problèmes de santé.

Les chiens brachycéphales sont ceux qui ont la face et le museau aplati comme le pug (carlin), le shih tzu, le boston terrier et le bouledogue. Cette caractéristique physique, qui les rend tout à fait sympathiques, est à l’origine de certaines conditions médicales. Qu’on se le dise : ils ont une binette charmante qui leur donne ce look ­particulier (de grands yeux exorbités et un nez écrasé), mais ces caractéristiques physiques sont tout à fait anormales. Elles ne se sont pas ­développées grâce à l’évolution et la sélection naturelle, mais ont été sélectionnées par les éleveurs, en choisissant des candidats ayant le museau le plus plat possible pour la reproduction.

Problèmes respiratoires majeurs

Or, plus leur museau est aplati, plus ces chiens ont de risque de développer différents problèmes de santé : des problèmes respiratoires, dentaires, oculaires, dermatologiques et de reproduction (incapacité d’accoucher naturellement). Les problèmes respiratoires peuvent être sévères, surtout lorsque le museau est très court. Il existe même un syndrome brachycéphale où certains chiens auront plusieurs défauts de ­conformation les empêchant de respirer normalement, dont un palais mou trop long, de toutes petites narines et une trachée trop petite. Ces chiens sont ­littéralement à bout de souffle, comme s’ils ­respiraient à travers une paille. Ils sont aussi, par le fait même, beaucoup plus susceptible aux coups de chaleur quand il fait chaud et humide.

Malocclusion et problèmes dentaires

Les chiens ont 42 dents, peu importe la ­grandeur de leur gueule ! Imaginez toutes ces dents ­entassées les unes sur les autres sur des mâchoires aplaties... Cela crée énormément de ­malocclusion dentaire (un mauvais alignement des dents une sur l’autre). Des dents croches ou qui se ­chevauchent augmentent assurément la quantité de tartre dentaire et le risque de ­maladies des ­gencives. Les dents vont aussi s’user prématurément.

Autres problèmes médicaux

Les chiens brachycéphales ont aussi tendance à avoir des problèmes oculaires, leurs yeux étant plutôt exorbités, à cause du crâne plus aplati. Ceci augmente les risques de blessures à la surface de l’œil. Certains chiens auront une production de larmes insuffisante et ne seront même pas capables de fermer complètement leurs paupières.

Leur face étant plus écrasée, de profondes rides apparaissent sur le visage, causant des problèmes cutanés, à cause de l’humidité constante dans les replis. Parfois même, les poils des replis viennent frotter sur la délicate surface de l’œil.

Que faire ?

En tant que propriétaire, il y a moyen de ­prévenir une bonne partie de ces problèmes de santé :

À l’obtention, choisir un chien brachycéphale qui a le museau le plus long et des narines ­suffisamment grandes.

Évitez les colliers et utilisez des harnais de corps pour ne pas empirer les problèmes respiratoires

Assurez-vous que votre chien restera mince à vie, car le surpoids et l’embonpoint augmentent tous les problèmes mentionnés plus haut.

Assurez-vous de les garder au frais et au repos les jours de canicules.

Ne fumez pas dans la maison, en présence de votre chien.

Faites vacciner régulièrement votre chien contre les maladies respiratoires infectieuses courantes

Pensez à obtenir une assurance santé pour votre chien, au moment de l’achat.

