Un créateur rend hommage à la princesse Diana sur la passerelle

Pour sa collection printemps-été 2018, Virgil Abloh, créateur de la marque streetwear Off White, a choisi de célébrer le style iconique de la défunte princesse Diana.

Le défilé a eu lieu jeudi dans le cadre de la Semaine de la mode de Paris, ville dans laquelle Diana s’est éteinte le 31 août 1997.

Soulignant son 20e anniversaire de décès, les créations du designer s’inspiraient de certaines des tenues les plus mémorables de celle que l’on surnommait «la princesse du peuple». Même l’invitation du défilé était à son effigie.

Virgil a d’ailleurs documenté une partie de son processus créatif sur son compte Instagram, montrant comment il a minutieusement étudié des images de Diana afin d'en reproduire les moindres détails.

Le résultat est une panoplie de pièces aux influences des années 80 et 90 remixées à la sauce Off White, c’est-à-dire débordantes de cool. On parie que les nombreuse fans célèbres de la marque (Bella Hadid, Beyoncé, Kim Kardashian et compagnie) s’empresseront d’adopter le look.

