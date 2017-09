Un suspect encore recherché pour avoir agressé sexuellement une septuagénaire «vivant seule» dans Limoilou

Un homme soupçonné de s’être introduit par effraction dans une résidence du secteur de Limoilou pour y agresser une septuagénaire, en juillet, est recherché par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui sollicite l’aide de la population afin de le retracer.

Le SPVQ avait publié un communiqué, le 20 juillet dernier, à la suite de l’introduction par effraction survenue dans une résidence du secteur de Limoilou, dans la nuit du 17 juillet, et où le suspect aurait agressé sexuellement une septuagénaire «vivant seule».

L’homme avait laissé sur les lieux une casquette de couleur beige à l’effigie du groupe de musique AC/DC.

Modus operandi similaire

Or, depuis l’émission du communiqué, les enquêteurs auraient été en mesure de relier cet évènement à deux autres similaires. Le premier se serait déroulé en août 2011 dans le secteur de Cap-Rouge. «La victime était âgée dans la quarantaine», précise l’agent aux communications du SPVQ, David Poitras, par voie de communiqué. «Le suspect a laissé sur les lieux un masque en néoprène de style moto.»

Le second évènement s’est quant à lui produit en octobre 2013 dans le secteur de Sillery et la victime «était âgée de 90 ans».

«Dans tous les cas, les crimes se déroulent la nuit et le suspect, un homme de race blanche, s’introduit dans une résidence dont un accès est verrouillé», explique M. Poitras. «Le suspect profite du fait que les victimes dorment seules et qu’elles soient vulnérables. (...) Le suspect tente de se masquer le visage et n’est pas armé lors de la commission des agressions», ajoute celui qui indique que les résidences sélectionnées par l’homme se trouvent toutes à proximité d’une voie ferrée ou d’une piste cyclable.

«Selon notre enquête, l’homme pourrait avoir habité les secteurs où ont été perpétrés les crimes. De par son comportement, le suspect pourrait avoir des rapports sociaux difficiles envers les femmes, probablement limités à celles de son entourage», avance l’agent aux communications.

Le SPVQ sollicite donc l’aide de la population afin de recueillir de l’information pouvant mener au suspect, qui pourrait avoir fait d’autres victimes qui ne l’ont jamais dénoncé, à son arrestation. Les renseignements peuvent être transmis par téléphone en composant le 418-641-2447.