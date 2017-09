JACQUES, Rosaire



À son domicile, le 22 septembre 2017, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédé accidentellement M. Rosaire Jacques, époux de dame Marthe Giguère, fils de feu Armand Jacques et de feu Alice Roy. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 10 h 45 pouret de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 1er octobre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Yvan Lachance) et David (Mélanie Trudel); ses petits-enfants: Stéphanie, Noémie, Félix, Zoé, Léa et Vincent. Il était le frère de Raymond (feu Julienne Labbé), feu Marc-André (Angéline Hébert) et Hélène (André Poirier). Il était le beau-frère de Lucette (Rolland Rodrigue), Yves (feu Pauline Jolicoeur), feu Michel (feu Nancy Gray), Paul-Henri (Annette Tétrault), feu Laurent (Murielle Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8) ou à la Fabrique de Saint-Joseph.