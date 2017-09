LABBÉ, Paulette Jobin



À Québec, le 23 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Paulette Jobin, épouse de feu monsieur Robert Labbé. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Ginette (Jean-Guy Tremblay), Lise (Jean-Pierre Villeneuve), Alain (Christine Auclair); ses petits-enfants: Jonathan, Jessie (Jean-Nicolas Boilard), Eymie (Tommy Fortin) et Francis; ses quatre arrière-petits-enfants: Maëva, Jack, Tom, Léwis; sa sœur Bella (Jean-Paul Boucher), ses autres frères et sœurs décédés, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Jobin-Labbé ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s.