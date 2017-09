18 bougies pour l’Off Festival

Contre vents et marées, l’Off Festival de jazz, qui est loin de recevoir toutes les subventions voulues, célèbre ses 18 ans. Mettant en vedette le jazz d’ici avec quelques invités étrangers, il nous convie à neuf jours de jazz intensif, et ce, à prix raisonnable. Des pianistes Marianne Trudel et François Bourassa, au saxophoniste Benjamin Deschamps, sans oublier les lancements de disques, le début du mois d’octobre sera festif!

Du 5 au 14 octobre, l’Off Festival prendra son ­envol dans différentes salles montréalaises. Que ce soit dans un format 5 à 7 au Résonance café, en soirée au Dièse Onze, à la Salla Rossa ou au Lion d’Or qui accueilleront les grandes formations ainsi que les événements spéciaux, les concerts seront éclectiques. Comme le choix est imposant, nous vous proposons un petit guide en quelques étapes.

Il était une fois dans l’Off

Photo courtoisie

Jeudi 12 octobre, le brillant pianiste François Bourassa nous convie au Lion d’Or pour un doublé. Avec ses fidèles complices : André Leroux, saxophoniste ténor, Guy Boisvert, contrebassiste, Greg Ritchie, batteur, il lancera son nouveau disque, suivi d’un concert. À 21 h 30.

Parce que nous aimons beaucoup la pianiste Marianne Trudel, il faudra surveiller le samedi 14 octobre, le concert de clôture. Sous le titre Il était une fois dans l’Off, elle réunira des musiciens aux horizons aussi divers que les trompettistes Andy King/Itchem ­Kalfa, et les saxophonistes Jean Derome, Jean-François Ouellet, Erik Hove. Au Gésu, à 20 h.

Et d’autres belles découvertes

Le jeudi 12 octobre au Résonance Café, dans le cadre d’un 5 à 7, la jeune chanteuse et pianiste Luce Bélanger nous présentera Géranium. Cette nouveauté qui fait le pont entre le jazz et la musique classique sera soutenue par le contrebassiste Olivier Babaz et le batteur Mark Nelson. Si vous aimez les saxophonistes altos, vous serez gâtés.

Pour la soirée d’ouverture, le pianiste Rafael Zaldivar et ses complices recevront l’altiste new-yorkais Ben Wendel (le 5 octobre), puis le dimanche 8 octobre place au brillant Benjamin Deschamps.

►www.loffjazz.com

The Souljazz Orchestra

Photo courtoisie

★★★★

Under Burning Skies

Do Right Music

Avec cette température si douce, pourquoi ne pas donner un petit coup de fouet à cet été tardif ? Dans le genre festif, la formation canadienne Souljazz Orchestra sait y faire. Mélangeant avec une bonne humeur contagieuse les rythmes latins, le ska, le dub et certaines sonorités héritées du légendaire Bob Marley, vous allez détenir une nouveauté « tripative ». Comme le but est de rendre l’auditeur heureux, sortez le petit rosé ou autre cocktail, et laissez-vous séduire par Dog Eat Dog, Lufunki, et, bien entendu, Under Burning Skies.

3 concerts à surveiller

►5 octobre 20 h

Au Lion d’Or

Off Festival de jazz

Mark Nelson, batteur

Colin Powell, saxophoniste alto

Lex French, trompettiste

Nicolas Bédard, contrebassiste

►6 octobre 20 h

Au Lion d’Or

Off Festival de jazz

Unfamiliar Surroundings

Joe Sullivan, trompettiste

Et son grand orchestre

►8 octobre 19 h 30

Au Upstairs