3 questions à Charli XCX

La chanteuse britannique ne sera pas de passage à Montréal comme prévu le 3 octobre prochain. Snif snif ! Bon, on peut s’en remettre, car sa chanson Boys nous permet de faire le plein de musique ensoleillée et du soleil, on en prend au maximum quand ça passe !

1. Charli, ton plus récent album a été lancé il y a trois ans. Comment pourrais-tu décrire les trois dernières années de ta vie ?

Hum... Je ne sais pas trop. J’ai passé énormément de temps en studio. J’ai probablement passé autant de temps à parler (rires) ! Puis, j’ai vieilli... Je pourrais peut-être comparer ces trois dernières années à une grande montagne russe. Mais c’est cool ! J’ai aimé apprendre à me connaître mieux en tant que personne et en tant qu’artiste. J’ai passé du bon temps avec moi-même et avec des personnes super inspirantes.

2. Dirais-tu que ta chanson Boys est la meilleure introduction à ton prochain album ?

C’est assurément une des facettes de cet album, oui. Ça sera un disque très pop, mais quand même avec quelques moments plus tristes. Ça me ressemble !

3. Et quand peut-on espérer entendre ce nouvel album au complet dans nos écouteurs ?

L’an prochain, c’est certain, mais je ne peux pas donner de date exacte pour l’instant. Il est encore en train d’évoluer et de changer, car je suis du genre à toujours vouloir ajouter une chanson qui vient de commencer à me trotter dans la tête, même quand on avait décidé que l’album était complet !

La phrase de la semaine

« Quand je garde ma nièce, le lendemain, j’ai l’impression d’avoir fait le party toute la nuit, mais sans la gueule de bois ! » - Ashley Tisdale

3 trucs à surveiller cette semaine

Le 1er octobre :

Toute la famille est la bienvenue à la Maison Saint-Gabriel (Montréal) pour une journée d’animation extérieure gratuite avec des démonstrations de métiers anciens et un atelier sur les coureurs des bois !

Le 3 octobre :

Le film Pirates des Caraïbes : Les morts ne racontent pas d’histoires sera disponible en DVD.

Le 6 octobre :

Mon petit poney : Le film envahira les salles de cinéma.