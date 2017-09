SIMARD, Gaston



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 27 septembre 2017, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gaston Simard, époux de madame Noëlla Côté. Il demeurait à Québec, autrefois de St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlla, ses enfants: Gilles (Mireille Bélair), Michel, Chantal (Robert Parenteau); ses petits-enfants: Jean-François, Julianne (Julien Caplette), Catherine (Albert Besnier), Samuel (Chanael Dallaire), Véronique, Nicolas; son arrière-petit-fils à naître Eli; sa sœur Charlotte. L'ont précédé ses frères et sœurs: Géraldine, Sr Isabelle, Sr Gertrude, Mariette, Marie-Paule, Marie-Laure, Jeannine, Marcel, Paul-Henri, Roger, Raynald, Marc-André, Marie-Josephe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Lucille, Hervé, Marcel; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 10h30. Un merci spécial au personnel du 4e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire