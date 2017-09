5 film à voir au FNC

Eye on Juliet

Photo courtoisie

Un an après la sortie du drame romantique Un ours et deux amants, le cinéaste québécois Kim Nguyen (Rebelle) signe un second film ­anglophone avec ce drame qui a été tourné l’an passé à Montréal, à Paris et au Maroc. Mettant en vedette l’acteur britannique Joe Cole et la ­Française Lina El Arabi, Eye on Juliet raconte l’histoire d’une rencontre improbable entre un opérateur d’hexapode (un robot contrôlé à ­distance) et une jeune femme du Moyen-Orient. Lors du tournage du film, Kim Nguyen avait décrit ce 6e long métrage comme « un conte ­moderne sur la façon dont les humains s’efforcent de communiquer les uns avec les autres ».