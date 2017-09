TROTTIER, Céline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 septembre 2017, à l'âge de 71 ans et 1 mois, est décédée madame Céline Trottier, conjointe de monsieur Michel Noël, fille de feu madame Lucienne Cloutier et de feu monsieur Jacques Trottier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après la cérémonie. Outre son conjoint, monsieur Michel Noël, elle laisse dans le deuil les enfants de celui-ci: Patrick, Brenda et Ricky ainsi que leurs enfants; sa soeur: Thérèse (Guy Cossette); sa belle-soeur Louise Noël (Georges Langlois); son neveu François Trottier (Isabelle Trottier) et leur fille Abygaëlle ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(es) en particulier Sylvie Auclair, Monsieur et Madame Falardeau. La famille tient à remercier tout le personnel du département E-2000 (unité des soins palliatifs) de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, 10 rue de l'Espinay, Québec, Québec, G1L 3L5, tél:418-525-4385, site web:https://don.fondationduchudequebec.ca/Pages/Donations/Donations.aspx?amount=50. Des formulaires seront disponibles sur place.